В Петербурге арестовали «профессионального» альфонса, промышлявшего на сайтах знакомств

В Выборгском районе Северной столицы правоохранители арестовали мужчину, подозреваемого в нескольких преступления. Уроженец Уфы может быть «профессиональным» альфонсом.

По версии следствия, 31-летний мужчина под своим настоящим именем знакомился с дамами на сайте знакомств, а после непродолжительных отношений похищал их имущество и исчезал.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, правоохранителям пока удалось установить его причастность к одному преступлению. Так, осенью прошлого года злоумышленник познакомился на сайте с 35-летней жительницей Выборгского района города, а через два месяца похитил у нее два iPhone и деньги с банковской карты.

Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за кражу.

По фактам присвоения чужого имущества и кражи были возбуждены уголовные дела.

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