Легковушка лишилась бампера после ДТП на Октябрьской набережной

Легковушка лишилась бампера после ДТП на Октябрьской набережной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. Одна из машин почти лишилась переднего бампера.

Авария случилась сегодня утром, 29 января, на пересечении Паткановской улицы и Октябрьской набережной. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из легковушек заметно пострадала. Второго участника аварии очевидцы не запечатлели.

Причины столкновения транспортных средств пока неизвестны. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о краже в петербургском автобусе. Злоумышленник вытащил из кармана пассажира мобильный телефон.

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