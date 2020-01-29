В Петербурге судимый мигрант вытащил из кармана пассажира автобуса телефон

В Петербурге судимый мигрант вытащил из кармана пассажира автобуса телефон
Злоумышленники вытащил телефон из кармана пассажира. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчину за кражу мобильного телефона в автобусе.

Преступный инцидент произошел у дома №34. Злоумышленник вытащил гаджет из кармана куртки 43-летнего мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 10 тыс. 200 рублей.

Задержанным оказался 55-летний гражданин одного из закавказских государств. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно судим.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации судов Петербурга. Сотрудников выели на улицу сегодня утром, 29 января.

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