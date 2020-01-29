«Минеры» снова напомнили о себе: в Петербурге эвакуируют суды

&#171;Минеры&#187; снова напомнили о себе: в Петербурге эвакуируют суды
Сотрудников вывели из зданий. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Северной столице снова эвакуируют суды. Предположительно, сотрудников вывели на улицу из-за угроз минирования зданий.

Обо всем стало известно сегодня утром, 29 января. Анонимные сообщения с поступили в Приморский, Сестрорецкий, Петродворцовый районные суды города.

Как сообщили в пресс-службе судов Петербурга, здания будут осмотрены сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на курьера. Злоумышленники угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет.

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