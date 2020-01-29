В Петербурге несовершеннолетний подозревается в разбойном нападении на курьера

В Петербурге неизвестные напали на курьера, вооружившись предметом, похожим на пистолет. Правоохранители задержали двух подозреваемых в преступлении.

Все произошло 23 января. Злоумышленники отобрали у 29-летнего курьера мобильный телефон и деньги, после чего скрылись. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В ходе розыскных мероприятий полицейским удалось поймать двух подозреваемых, один из которых оказался несовершеннолетним. Задержанным 13 и 20 лет. Младшего подозреваемого передали родителям.

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