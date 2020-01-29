В Гатчине в автобусе скончался пожилой мужчина с татуировкой «Леша»

В Гатчинском районе Ленобласти в автобусе умер мужчина. Информация о трагедии поступила в отдел полиции накануне, 28 января.

Все произошло в пассажирском транспорте маршрута №516А на площади Балтийского вокзала. Внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на левой руке в районе кисти правоохранители заметили татуировку с надписью «Леша».

Уточняется, что погибшему на вид около 75-80 лет. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти преподавателя подозревают в развращении несовершеннолетней девочки. В полицию с заявлением обратилась ее мать.