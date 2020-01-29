В Ленобласти преподавателя мотокросса заподозрили в развращении школьницы

В Волховском районе Ленобласти правоохранители разыскивают преподавателя секции картинга и мотокросса, подозреваемого развращении школьницы.

В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением, что преподаватель развращал ее дочь, ученицу пятого класса. Женщина уточнила, что мужчина совершал развратные действия посредством сообщений и в помещении секции

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что все происходило в период с 29 октября минувшего года до 14 января нынешнего в Новой Ладоге.

Правоохранители приняли меры, направленные на розыск подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге за день эвакуировали почти 20 тыс. человек из-за угрозы минирования.