В Петербурге из-за «минирований» за день эвакуировали 433 здания

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Здания проверили на наличие взрывчаты веществ и взрывных устройств. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице за сутки из зданий были эвакуированы 19 тыс. 785 человек из-за угрозы минирования. Анонимные сообщения с угрозами были разосланы по 433 городским объектам.

Все произошло во вторник, 28 января, неизвестные отправили сообщения на адреса электронных почт налоговых инспекций, отелей и районных судов города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники правопорядка осмотрели 6 судебных заведений, 347 детских садов, гостиницу, 11 зданий налоговых органов, медучреждение и 67 учебных заведений. В ходе осмотра взрывчатые вещества и взрывные устройства не были обнаружены.

При проведении мероприятий были задействованы 292 сотрудника ОВД. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезных пробках в городе. Автомобилисты жалуются на ситуацию в соцсетях.