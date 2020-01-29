В Петербурге утром дороги «покраснели» от пробок

Жители Петербурга жалуются на крупные пробки в городе, которые, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», оцениваются в пять баллов.

О затруднении движения на дорогах города стало известно сегодня утром, 29 января. Автомобилисты вынуждены стоять в пробках на Витебском проспекте и набережной Кутузова. Серьезные пробки также появились на Невском проспекте и Старо-Петергофском проспекте, где произошло ДТП.

Движение также затруднено на Народной улице и Московском проспекте. Аналогичная ситуация на пересечении проспектов Стачек с Ленинским и проспектом Маршала Жукова.

По данным сервиса, транспортные средства встали на Большеохтинском и Среднеохтинском проспекте, а также на Якорной улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о появлении в городе бесстрашного «регулировщика». Неизвестный решил помочь автомобилистам, хоть на участке был рабочий светофор.