Мужчина возомнил себя регулировщиком и вышел на перекресток Ветеранов и Партизана Германа

Мужчина возомнил себя регулировщиком и вышел на перекресток Ветеранов и Партизана Германа
Очевидцы сфотографировали активного мужчину. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе петербуржцы заметили мужчину, стоящего посреди проезжей части. Неизвестный вызвался «помочь» автомобилистам и начал подавать сигналы регулировщика, рабочий светофор мужчину не смутил.

Обо всем стало известно сегодня утром, 29 января. «Регулировщик» вышел на перекресток проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что мужчина активно размахивал руками и жестикулировал.

Движение уже с утра достаточно плотное, машины чуть не задевают мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающих машинах в Петербурге. Спасатели тушили транспортные средства около часа.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб очевидцы перекресток
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Министр связи предложил открыть доступ силовикам к персональным данным россиян
Подколзин прокомментировал победу СКА
Мужчина возомнил себя регулировщиком и вышел на перекресток Ветеранов и ...
На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку
Брошенных в Шереметьево детей могут отдать матери
Названы страны, которые выбирают туристы вместо Китая
Бывший полковник МВД Захарченко намерен вернуть свои миллиарды через суд
Названы самые депрессивные города России для путешествий