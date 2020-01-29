Мужчина возомнил себя регулировщиком и вышел на перекресток Ветеранов и Партизана Германа

В Кировском районе петербуржцы заметили мужчину, стоящего посреди проезжей части. Неизвестный вызвался «помочь» автомобилистам и начал подавать сигналы регулировщика, рабочий светофор мужчину не смутил.

Обо всем стало известно сегодня утром, 29 января. «Регулировщик» вышел на перекресток проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что мужчина активно размахивал руками и жестикулировал.

Движение уже с утра достаточно плотное, машины чуть не задевают мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающих машинах в Петербурге. Спасатели тушили транспортные средства около часа.