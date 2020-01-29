На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку

На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку
Спасатели боролись с огнем час. Фото: pixabay

В Московском районе Петербурга спасатели тушили грузовой автомобиль. Огонь также перекинулся на стоящий рядом легковой автомобиль.

Все произошло во вторник поздним вечером, 28 января, у дома 23 на Витебском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 22:50. К месту происшествия незамедлительно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, в грузовом авто марки Mercedes выгорел отсек двигателя. У легковушки марки Citroen обгорел только бампер.

Пожарные целый час боролись с огнем. К 23:47 пламя было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, которое произошло на трамвайных путях. Разъехаться не смогли две легковушки.

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На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку
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