На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку

В Московском районе Петербурга спасатели тушили грузовой автомобиль. Огонь также перекинулся на стоящий рядом легковой автомобиль.

Все произошло во вторник поздним вечером, 28 января, у дома 23 на Витебском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 22:50. К месту происшествия незамедлительно выехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, в грузовом авто марки Mercedes выгорел отсек двигателя. У легковушки марки Citroen обгорел только бампер.

Пожарные целый час боролись с огнем. К 23:47 пламя было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге, которое произошло на трамвайных путях. Разъехаться не смогли две легковушки.