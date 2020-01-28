Citroen и Renault не поделили трамвайные пути у Ушаковского моста

В Петроградском районе Северной столицы произошло ДТП с двумя легковыми авто, в результате которого был заблокирован проезд трамваям.

Авария случилась сегодня, 28 января, недалеко от Ушаковского моста. Водители легковушек марок Citroen и Renault столкнулись лоб в лоб на трамваных путях. Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что оба водителя нарушили закон, так как хотели совершить обгон.

К настоящему моменту с трамвайных путей была убрана одна из иномарок, вторая продолжает стоять на месте аварии.

«Пробища из-за них почти от Студенческой», — жалуется пользователь в комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другие подробности происходящего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовой аварии на пересечении Репищева и Вербной. Машины заняли почти весь перекресток.