Массовое ДТП затруднило проезд на пересечении Репищева и Вербной

Машины заняли почти весь перекресток. Фото: vk.com/spb_today

Машины заняли почти весь перекресток. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля.

Все произошло сегодня днем, 28 января, на пересечении улиц Репищева и Вербной. На опубликованных кадрах видно, что машины заметно затруднили проезд по участку – транспортные средства заняли почти весь перекресток.

«Поворот там ужасный, что в одну сторону, что в другую», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Точные причины произошедшего и сведения и возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте петербуржца, который нецензурно выражался в отношении кассира. Конфликт произошел в магазине «Красное и белое».