Петербуржца, обматерившего кассира в «Красном и белом», отправили под арест

В Петербурге Петроградский районный суд постановил привлечь к ответственности местного жителя за мелкое хулиганство.
Инцидент произошел 23 января в магазине «Красное и Белое» по адресу улица Большая Пушкарская, 30. Мужчина зашел в помещение около 19:30. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, там он обматерил сотрудника торговой точки, игнорируя замечания со стороны.
В зале суда мужчина признался, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, и потому плохо помнит свое поведение. Однако он все-таки запомнил, что смог разбить несколько бутылок — в чем, прочем, обвинил постороннего человека.
Теперь провинившийся петербуржец отправится под административный арест на неделю.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании госдолжника из Белоруссии. Мужчина попался на мелком хулиганстве.