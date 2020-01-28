В Петербурге госдолжника из Белоруссии поймали на мелкой краже

В Петербурге госдолжника из Белоруссии поймали на мелкой краже
Мужчина передан сотрудникам 19 отдела полиции. Фото: pixabay

В Выборгском районе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное преступление в Гомельской области Белоруссии.

Все произошло в одном из магазинов на улице Харченко. Правоохранители получили информацию о срабатывании тревожной кнопки. К месту происшествия незамедлительно выехал наряд Росгвардии, находящийся на патрулировании, и задержали мужчину.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти, гражданина поймали за совершение административного правонарушения (мелкое хищение).

В ходе проверки было установлено, что мужчина, находится в федеральном розыске как госдолжник, скрывался от органов следствия и суда. Его передали сотрудникам полиции. В дальнейшем он будет передан инициаторам розыска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге с участием трамвая. Пассажирский транспорт подбил легковушку.

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В Петербурге госдолжника из Белоруссии поймали на мелкой краже