Трамвай подбил иномарку на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского

Трамвай подбил иномарку на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов произошло ДТП с участием трамвая. Под пассажирский транспорт заехал легковой автомобиль.

Авария произошла сегодня днем, 28 января. На опубликованных фотографиях видно, что трамвай повредил боковую часть машины. Пользователи соцсети предположили, что водитель хотел выполнить разворот, однако завершить маневр не успел.

«Поло забрался под трамвай», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте фигуранта дела об убийстве. Петербуржец и его сообщники избили мужчину, а затем похитили.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Годовалый ребенок отравился наркотиком в Петербурге
Кузнецов уверен, что Овечкин не думает о рекорде Гретцки
Эксперт назвал возможный срок появление коронавируса в России
В ОАЭ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа
Министр связи предложил открыть доступ силовикам к персональным данным россиян
Подколзин прокомментировал победу СКА
Мужчина возомнил себя регулировщиком и вышел на перекресток Ветеранов и ...
На Витебском проспекте вспыхнул грузовик, огонь перебрался на легковушку