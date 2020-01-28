Трамвай подбил иномарку на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского

В Петербурге на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспектов произошло ДТП с участием трамвая. Под пассажирский транспорт заехал легковой автомобиль.

Авария произошла сегодня днем, 28 января. На опубликованных фотографиях видно, что трамвай повредил боковую часть машины. Пользователи соцсети предположили, что водитель хотел выполнить разворот, однако завершить маневр не успел.

«Поло забрался под трамвай», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

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