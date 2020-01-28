Суд отправил под арест фигуранта дела о похищении и убийстве в Петербурге

Суд отправил под арест фигуранта дела о похищении и убийстве в Петербурге
Мужчина частично признал вину. Фото: pixabay

В Петербурге Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в похищении человека и его непреднамеренном убийстве.

Преступный инцидент произошел в минувшие выходные. Злоумышленник совместно с приятелями решил «припугнуть» потерпевшего, который якобы завладел его мобильным телефоном марки Samsung. Обговорив план действий, обвиняемый и его сообщники подкараулили жертву у его дома на улице Кржижановского и, избив его, засунули в багажник автомобиля Renault.

После злоумышленники приехали к берегу реки Охта в районе проспекта Уткина и жестоко избили мужчину. Он получил травмы головы, шеи, туловища и конечностей, от чего скончался на месте.

В ходе суда обвиняемый частично признал вину. Его отправили под стражу.

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