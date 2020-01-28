На улице Ванеева обнаружена крупная свалка

Незаконная свалка образовалась на огороженной территории в районе дома 8 по улице Ванеева в Невском районе.

Площадь заваленного мусором участка составляет порядка 1,5 га, а высота мусорных гор достигла 2-3 метров. Среди отходов — строительный мусор, автомобильные покрышки, бой бетона. Об этом сообщила общественная экологическая организация «Зеленый Фронт».

Экоактивисты уже направили обращение в надзорное ведомство для выявления виновных лиц и ликвидации этой крупной свалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.