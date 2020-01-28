На улице Ванеева обнаружена крупная свалка

На улице Ванеева обнаружена крупная свалка
Свалка на улице Ванеева. Фото: МОО "Зеленый фронт"

Незаконная свалка образовалась на огороженной территории в районе дома 8 по улице Ванеева в Невском районе.

Площадь заваленного мусором участка составляет порядка 1,5 га, а высота мусорных гор достигла 2-3 метров. Среди отходов — строительный мусор, автомобильные покрышки, бой бетона. Об этом сообщила общественная экологическая организация «Зеленый Фронт».

Экоактивисты уже направили обращение в надзорное ведомство для выявления виновных лиц и ликвидации этой крупной свалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский район свалка экология
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме оценили слова Зеленского о причастности СССР к началу Второй мировой
На улице Ванеева обнаружена крупная свалка
Отец, бросивший двух детей в Шереметьево, сдался следователям
Владелец кафе «Хоттабыч» в Биржевом переулке предстанет перед ...
В Стрельне планируют создать Шунгеровский заказник
Lexus врезался в Hyundai на Петроградской стороне
В Петербурге наградят лучших в сфере туризма и гостеприимства
Сотовых операторов в Петербурге могут проверить за отказ сотрудничать с МЧС