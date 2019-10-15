Свалка в 1000 км в Ломоновском районе может стать причиной уголовного дела

Возможно возбуждение уголовного дела.
Прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили свалку неподалеку от Промышленной улицы в поселке Новогорелово. Известно, что данная территория арендуется сроком на 11 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Полиция выясняет детали и обстоятельства образования незаконной свалки.
Ранее GazetaSPB сообщила, что неизвестные на 4,5 миллиона обнесли квартиру в Петербурге.