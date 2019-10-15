Свалка в 1000 км в Ломоновском районе может стать причиной уголовного дела

Возможно возбуждение уголовного дела.

Прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили свалку неподалеку от Промышленной улицы в поселке Новогорелово. Известно, что данная территория арендуется сроком на 11 месяцев, сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Полиция выясняет детали и обстоятельства образования незаконной свалки.

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