На 4,5 миллиона неизвестные ограбили квартиру в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого. По предварительным данным он состоит в организованной группе, занимающейся квалифицированными квартирными кражами.

Полиция задержала подозреваемого в совершении кражи летом 2019 года. Еще в июне этого года, с 22 по 23 июня, полиция получила заявление о краже. Неизвестные нашли ключи у входа в квартиру дома номер 28 по улице Одоевского.

Затем они похитили денежные средства в различной валюте, часы и драгоценности общем суммой почти 4,5 миллиона рублей.

Следственное управление УМВД России по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по факту кражи.

В ходе расследования был выявлен подозреваемый 51-летний неработающий мужчина. По версии следствия он состоит в организованной преступной группе, занимающейся квалифицированными квартирными кражами. Подозреваемый является уроженцем одной из закавказских республик, он неоднократно был судим за кражи.

Был проведен обыск, у него изъяли 11 картин известного художника, множество ключей от домофона, отмычек, несколько sim-карт и другое.

Расследование продолжается.

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Петербурге управляющая компания пользовалась электричеством за счет жильцов дома.