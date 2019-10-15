В Петербурге управляющая компания пользовалась электричеством за счет жильцов

В Петербурге управляющая компания пользовалась электричеством за счет жильцов
Состоится судебное разбирательство. Фото: Pixabay

Прокуратура Красносельского района выявила незаконное безучетное использование электроэнергии одной из управляющих компаний.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой обнаружили, что ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского районе» бесконтрольно потребляет электроэнергию в счет «общедомовых нужд» в жилом доме №12 по улице Совхозная.

Так, по предварительным данным, компания незаконно расходовала электроэнергию на сумму больше 185 тысяч рублей.

Напомним, что безучетное потребление электричества и коммунальных ресурсов влекут за собой административную ответственность.

Прокуратура возбудил дело об административном правонарушении против должностного лица данной управляющей компании. Предстоит рассмотрение дела в суде.

Кроме того, прокурор обратился к руководителю ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского районе» и потребовал устранить все нарушения и наказать виновных.

Ранее GazetaSPB сообщила, что двоих молодых людей в Ленобласти задержали за сбыт фальшивых купюр.

санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петроградском районе задержан подозреваемый в грабеже в «ВАЗ-2107»
Новгородец выхватил сумку у пожилой петербурженки на Республиканской
В Петербурге управляющая компания пользовалась электричеством за счет жильцов
Возле парадной на Красногородской нашли избитого мужчину
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
«Морской вокзал» обязали вернуть Смольному долг в 100 млн рублей
Виторган объяснил откуда анкета с его фотографиями на сайте снакомств
Для жителей Петербурга душа оказалась важнее внешности