В Петербурге управляющая компания пользовалась электричеством за счет жильцов

Прокуратура Красносельского района выявила незаконное безучетное использование электроэнергии одной из управляющих компаний.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой обнаружили, что ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского районе» бесконтрольно потребляет электроэнергию в счет «общедомовых нужд» в жилом доме №12 по улице Совхозная.

Так, по предварительным данным, компания незаконно расходовала электроэнергию на сумму больше 185 тысяч рублей.

Напомним, что безучетное потребление электричества и коммунальных ресурсов влекут за собой административную ответственность.

Прокуратура возбудил дело об административном правонарушении против должностного лица данной управляющей компании. Предстоит рассмотрение дела в суде.

Кроме того, прокурор обратился к руководителю ООО «Жилкомсервис №1 Красносельского районе» и потребовал устранить все нарушения и наказать виновных.

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