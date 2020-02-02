Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения

Певец считает, у коллеги есть все шансы, чтобы победить.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем пишет «Московский комсомолец». Продюсер Александра Панайотова Григорий Лепс заявил, что считает своего клиента отличным претендентом на участие в конкурсе «Евровидение». Он отметил, что нужно быть «высоким, красивым, поющим» – большего и не требуется.

Лепс рассказал, что уже выбрали представителя России, но пока кандидатуру не одобрил вещатель. Он надеется, что Панайотов однажды поедет на «Евровидение», так как это был бы «большой шаг и полезная вещь». Продюсер также поблагодарил Игоря Крутого, который поддержал певца в желании съездить на конкурс.

«Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит»,

— заключил продюсер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020. На конкурсе выступят представители 41 страны. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.