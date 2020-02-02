Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения

Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения
Певец может поехать на "Евровидение". Александр Панайотов. Фото: скрин «Инстаграма»

Певец считает, у коллеги есть все шансы, чтобы победить.

Об этом стало известно сегодня, 2 февраля. Обо всем пишет «Московский комсомолец». Продюсер Александра Панайотова Григорий Лепс заявил, что считает своего клиента отличным претендентом на участие в конкурсе «Евровидение». Он отметил, что нужно быть «высоким, красивым, поющим» – большего и не требуется.

Лепс рассказал, что уже выбрали представителя России, но пока кандидатуру не одобрил вещатель. Он надеется, что Панайотов однажды поедет на «Евровидение», так как это был бы «большой шаг и полезная вещь». Продюсер также поблагодарил Игоря Крутого, который поддержал певца в желании съездить на конкурс.

«Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит»,

— заключил продюсер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020. На конкурсе выступят представители 41 страны. Конкурс пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр панайотов григорий лепс евровидение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Чемпион России по боксу подрался с росгвардцейцем
Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения
Ученым удалось вырастить ткани сердца из стволовых клеток
Артем Дзюба мог уйти в «Тоттенхэм»
В Выборге на прохожего напали с ножом
Перечислены районы Петербурга с самыми пьющими водителями
В дачных пожарах в Ленобласти погибли несколько пенсионеров
Кронштадтские подростки, развлекаясь, нарисовали на снегу огромную свастику