Шнуров посмеялся над Прилепиным и Охлобыстиным

Шнуров посмеялся над Прилепиным и Охлобыстиным
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Они совместно основали организацию «За правду», что и стало причиной для насмешек.

Стихотворение музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист, как и всегда, отреагировал на новости последних дней. Так, актер Иван Охлобыстин и писатель Захар Прилепин основали организацию «За правду». Шнуров посчитал это отличным поводом для смеха. Для начала он припомнил Охлобыстину то, что тот был то попом, то интерном, а еще все время «топил за власть». Прилепин же, пишет Шнуров, раньше работал в МВД. Он считает политическую позицию актера и писателя странной.

«То есть, по духовной пище.

Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулём писатель — мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови! «,

— пишет Шнуров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу.

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