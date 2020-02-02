Шнуров посмеялся над Прилепиным и Охлобыстиным

Они совместно основали организацию «За правду», что и стало причиной для насмешек.

Стихотворение музыкант Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артист, как и всегда, отреагировал на новости последних дней. Так, актер Иван Охлобыстин и писатель Захар Прилепин основали организацию «За правду». Шнуров посчитал это отличным поводом для смеха. Для начала он припомнил Охлобыстину то, что тот был то попом, то интерном, а еще все время «топил за власть». Прилепин же, пишет Шнуров, раньше работал в МВД. Он считает политическую позицию актера и писателя странной.

«То есть, по духовной пище. Там компашка, то что надо, (Креативный элемент) Ладная, как тачка Лада, За рулём писатель — мент. Едут, песни распевая. Господи благослови! «,

— пишет Шнуров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу.