«Путешествуйте по миру»: Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу

&#171;Путешествуйте по миру&#187;: Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, бушующего в Китае. Известный музыкант предложил людям путешествовать по миру, «пока нет очередей».

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце прошлого года. По данным китайских властей, очагом распространения вируса стал Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем смертельного заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Стихотворением Шнуров поделился в Instagram. Фото: instagram.com

«В Лувре без китайцев тихо,

В Эрмитаже — благодать!» — написал Шнуров на своей страничке в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, когда короновирус дойдет до России. Предположительный срок назвал эксперт.

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«Путешествуйте по миру»: Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу