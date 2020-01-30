«Путешествуйте по миру»: Шнуров посвятил стихотворение коронавирусу

Сергей Шнуров в стихах отреагировал на сообщения о вспышке коронавируса, бушующего в Китае. Известный музыкант предложил людям путешествовать по миру, «пока нет очередей».

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в конце прошлого года. По данным китайских властей, очагом распространения вируса стал Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем смертельного заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

«В Лувре без китайцев тихо, В Эрмитаже — благодать!» — написал Шнуров на своей страничке в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, когда короновирус дойдет до России. Предположительный срок назвал эксперт.