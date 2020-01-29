Эксперт назвал возможный срок появление коронавируса в России

Вирус может появиться в России в середине февраля. Фото: pixabay

Вирус может появиться в России в середине февраля. Фото: pixabay

Коронавирус может появиться в России в середине следующего месяца. По словам замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессора Владимира Чуланова, риск появления в стране китайского вируса оценивается как высокий.

Чуланов отметил, что появление вируса в РФ в середине февраля обусловлено несколькими факторами: передачей вируса воздушно-капельным путем; высоким темпом прироста заболеваемости; возникновением новых случаев заражения в китайских провинциях; завозом вируса в 16 стран.

Он также подчеркнул высокую активность миграции населения между Россией и Китаем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации двух человек с подозрением на китайский вирус. Мужчину и женщину доставили в медучреждение в Воронеже.