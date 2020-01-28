В Воронеже двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

В воронежскую больницу госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Оба заболевших недавно вернулись из Китая.

В медучреждение доставили 55-летнюю женщину и 35-летнего мужчину. Оба из них обратились к врачам с признаками гриппа. После осмотра было принято решение о госпитализации двоих. При этом были использованы спецсредства противоэпидемической защиты.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, данная сведения были официально подтверждены пресс-центром правительства региона.

В настоящее время пациенты находятся в инфекционном боксе с отдельными входами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в московском храме прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса.