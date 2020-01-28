В московском храме прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса

В московском храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, прошел молебен о спасении от коронавируса, пишет «Интерфакс».

Коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру. На сегодня умерли уже 106 человек.

Из-за эпидемии коронавируса в Ленобласти усилен санитарный контроль на границе. Случаев заражения на данный момент не выявлено. Во всех пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль. С начала 2020 года проверку с обязательной термометрией прошли 40 тыс. человек. Из них 34 были гражданами Китая.

Несколько тысяч граждан Китая, приезжающих в Северную столицу в организованных туристических группах, отменят поездку. Китайцы должны были воспользоваться безвизовым режимом для въезда в страну. Речь идет примерно о семи тысячах человек.

Такие данные опубликовала заместитель главы городского комитета по туризму Нана Гвичия. При этом официального уведомления об изменениях режима от китайских властей не поступало. Заметить это удалось благодаря электронной системе, в которой сведения о путешественниках из Поднебесной были удалены вплоть до конца февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские туроператоры в ближайшее время начнут расширять число вывозных рейсов из Китая. Теперь отечественные авиакомпании занимаются только вывозом туристов из указанной страны. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой.