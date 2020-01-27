Российские авиакомпании полностью прекратили продажи туров в Китай

Все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой. Фото: pixabay

Все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой. Фото: pixabay

Российские туроператоры в ближайшее время начнут расширять число вывозных рейсов из Китая. Теперь отечественные авиакомпании занимаются только вывозом туристов из указанной страны.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой.

Как сообщили «РИА Новости», россиянам, решившим прервать отпуск в Китае в связи с эпидемией коронавируса, выплатят компенсацию за недостающие дни отдыха.

Всего на острове Хайнань, где произошла вспышка опасного вируса, находились на 24 января 6 тыс. граждан РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роспотребнадзор выявил более ста россиян с подозрениями на коронавирус.