Российские авиакомпании полностью прекратили продажи туров в Китай

Российские туроператоры в ближайшее время начнут расширять число вывозных рейсов из Китая. Теперь отечественные авиакомпании занимаются только вывозом туристов из указанной страны.
Об этом стало известно сегодня, 27 января. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, все рейсы в Китай совершаются только с односторонней загрузкой.
Как сообщили «РИА Новости», россиянам, решившим прервать отпуск в Китае в связи с эпидемией коронавируса, выплатят компенсацию за недостающие дни отдыха.
Всего на острове Хайнань, где произошла вспышка опасного вируса, находились на 24 января 6 тыс. граждан РФ.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Роспотребнадзор выявил более ста россиян с подозрениями на коронавирус.