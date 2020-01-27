Роспотребнадзор выявил более 100 россиян с подозрениями на коронавирус

30 существующих препаратов тестируют на возможную эффективность для борьбы с коронавирусом в Китае. Фото: pixabay

30 существующих препаратов тестируют на возможную эффективность для борьбы с коронавирусом в Китае. Фото: pixabay

Специалисты роспотребнадзора выявили более 100 человек с подозрением на коронавирус. Ни у одного из них диагноз не подтвердился.

По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, к настоящему моменту более ста человек имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания. Она также добавила, что каждый из них был помещен в стационар, а также полностью обследован.

Попова рассказала, что большая часть людей, заразившихся новым типом данного вируса, старше 60 лет и имеют сопутствующую патологию. Она также подчеркнула, что в настоящее время существующие препараты тестируют на возможную эффективность для борьбы с коронавирусом в Китае.

«Мы сегодня знаем о 30 препаратах, которые тестируются», — заявила Анна Попова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали сколько россиян находится в эпицентре заражения коронавирусом в Китае.