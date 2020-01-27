Стало известно, сколько россиян находится в эпицентре заражения коронавирусом в Китае

В российском посольстве в Китае рассказали, что на данный момент в китайской провинции Хубэй находится не менее 140 граждан РФ, среди них 75 студентов. Сейчас там бушует новый коронавирус 2019-nCoV.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгия Егорова, дипломаты стараются оказать россиянам необходимую помощь, а также следят за ситуацией с продуктами питания и водой в карантинной зоне.
По словам Егорова, 140 россиян, находящиеся сейчас в китайской провинции — это те, кто сами связались с посольством.
Дипломат также отметил, что на данный момент никто из россиян не заразился коронавирусом. Помимо этого, нет и тех, кто находится в группе риска.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса.