Стало известно, сколько россиян находится в эпицентре заражения коронавирусом в Китае

Стало известно, сколько россиян находится в эпицентре заражения коронавирусом в Китае
Коронавирус получил свое название за ворсинки на внешней оболочке, делающие его похожим на солнечную корону. Фото: cdc.gov

В российском посольстве в Китае рассказали, что на данный момент в китайской провинции Хубэй находится не менее 140 граждан РФ, среди них 75 студентов. Сейчас там бушует новый коронавирус 2019-nCoV.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгия Егорова, дипломаты стараются оказать россиянам необходимую помощь, а также следят за ситуацией с продуктами питания и водой в карантинной зоне.

По словам Егорова, 140 россиян, находящиеся сейчас в китайской провинции — это те, кто сами связались с посольством.

Дипломат также отметил, что на данный момент никто из россиян не заразился коронавирусом. Помимо этого, нет и тех, кто находится в группе риска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса.

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