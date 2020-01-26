Власти Китая рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса

Инкубационный период нового китайского коронавируса может составлять от одного дня до двух недель. Такое заявление сделал глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

По его словам, средний срок продолжения инкубационного периода, во время которого опасный вирус может передаваться, длится десять дней.

Как сообщили «РИА Новости», Ма Сяовэй добавил, что у большинства пациентов наблюдается легкая форма заболевания.

Согласно последним данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об опасениях Алены Шишковой в связи с опасным вирусом. Модель призвала поклонников не заказывать товары с AliExpress, а также посоветовала носить маски. Об этом она заявила на своей страничке в «Инстаграм».