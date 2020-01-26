Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с «Алика» из-за коронавируса

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова поделилась с поклонниками своим беспокойством в связи с опасной болезнью, которая быстро распространяется в Китае. Речь идет о коронавирусе.

Инстадива выразила свое мнение о данном заболевании. Она предложила прекратить заказывать товары с AliExpress — ресурса, торгующего товарами из Китая.

«Может, пока не стоит ничего заказывать с Алика?», — написала блондинка в Instagram.

Шишкова также напомнила пользователям соцсети о масках, которые следует носить при заболевании.

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