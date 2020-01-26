Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с «Алика» из-за коронавируса

Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с &#171;Алика&#187; из-за коронавируса
Алена Шишкова. Фото: instagram.com/missalena.92

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова поделилась с поклонниками своим беспокойством в связи с опасной болезнью, которая быстро распространяется в Китае. Речь идет о коронавирусе.

Инстадива выразила свое мнение о данном заболевании. Она предложила прекратить заказывать товары с AliExpress — ресурса, торгующего товарами из Китая.

«Может, пока не стоит ничего заказывать с Алика?», — написала блондинка в Instagram.

Шишкова также напомнила пользователям соцсети о масках, которые следует носить при заболевании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новом фото Светланы Бондарчук. Телеведущая продемонстрировала стройные ноги.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм коронавирус шишкова
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Ленобласти мужчина во время пьяного застолья зарезал брата и попытался ...
Алена Шишкова призвала поклонников отказаться от покупок с ...
Светлана Бондарчук поразила поклонников «бесконечными» стройными ногами
Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить вуаль
Полицейские выпустили в Lada Kalina 8 пуль, гоняясь за пьяным водителем в ...
«Вытащили со второго раза»: петербуржцы спасали иномарку, ...
СК проведет проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Нарва» ...