Светлана Бондарчук поразила поклонников «бесконечными» стройными ногами

Экс-супруга кинорежиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поразила поклонников своей стройностью. Особенно подписчиков восхитили ее длинные ноги.

Телеведущая поделилась новым снимком на своей страничке в соцсети Instagram. На фото она сидит на деревянной лодке на песчаном берегу. Поклонники отметили, что в 51 год Светлана является обладательницей роскошных длинных ног, а также осыпали модель комплиментами. Во многих комментариях звучало слово «бесконечность».

«Ноги бесконечность», — написал пользователь. «Восхитительно длинные ноги», — прокомментировала подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Алла Пугачева порекомендовала всем 70-летним дама носить вуаль. Об этом певица заявила на своей страничке в соцсети.