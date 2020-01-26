Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить вуаль

Пугачева порекомендовала всем 70-летним дамам носить вуаль
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей. Певица на личной страничке в Instagram опубликовала свежее селфи, представ на снимке с вуалью, прикрывающей ее лицо

Примадонна поделилась черно-белым портретным фото. Снимок получился атмосферным и завораживающим. Поклонники с восхищением отреагировали на образ Пугачевой, осыпав ее комплиментами.

«Вы прекрасны, Алла Борисовна», — написал подписчик.

Звезда ярко выделила глаза с помощью макияжа. Черная тушь и подводка подчеркнули природную красоту супруги Максима Галкина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Максим Галкин намерен придать огласке нарушения при вырубке леса около его замка.

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