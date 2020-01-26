Галкин намерен придать огласке нарушения при вырубке леса около его замка

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал о возможных нарушениях при планируемой вырубке лесов вокруг его замка в поселке Грязи под Москвой.

Против возведения рядом с поселком многоквартирных домов также выступили местные жители. Тогда было созвано общее собрание, на котором присутствовал и Галкин.

По словам юмориста, он намерен использовать все свои возможности для придания огласки проблеме вырубки лесов.

Как сообщили «РИА Новости», Галкин также отметил, что люди, живущие в поселке, надеются на его помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Максим Галкин поделился фотографиями, на которых запечатлена преобразившаяся Алла Пугачева.