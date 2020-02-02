Собчак оскорбила большую часть российского шоу-бизнеса одним постом

Телеведущая заявила, что женщины за 40 любят выкладывать оголенные фото, чтобы привлечь к себе хотя бы чье-то внимание.

Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram-аккаунте, который оскорбил множество женщин. Она написала, что многие, кому исполнилось 40, мечтают привлечь к себе внимание и делают это при помощи откровенных снимков. Собчак убеждена, что они хотят, чтобы ими заинтересовались мужчины. Звезда даже готова застрелиться, когда видеть подобное. С телеведущей поспорили несколько артисток – например, певица Анита Цой. Она попросила дать Собчак автомат, чтобы та сделала задуманное.

Александр Стриженов заступился за свою супругу, 51-летнюю Екатерину. Он убежден, что женщина может делать, что хочет, особенно если она хорошо выглядит. Телеведущий посоветовал Собчак не писать гадости и заявил, что коллеге не стоило сниматься оголенной даже в 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники начали отписываться от Собчак после того, как она показала «свое истинное лицо».