Поклонники начали отписываться от Собчак после того, как она показала «свое истинное лицо»

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками видео, на котором показала «свое истинное лицо». Поклонники признались, что увиденное их шокировало.

Жена Константина Богомолова опубликовала эмоциональное видео. Собчак измазала лицо и шею, после чего принялась «строить страшные рожи» в камеру.

«Решила всем показать свое истинное лицо!!! Наслаждайтесь!!!» — заявила 38-летняя звезда.

Увиденное отпугнуло подписчиков. Многие после просмотра даже приняли решение отписаться от бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2».

«Пожалуй отпишусь», — написал пользователь соцсети Instagram. «Ужас ужасный», — заявила подписчица.

Нашлись и те, кто с юмором отреагировал на пост. Некоторые фолловеры написали, что восхищаются уверенностью телеведущей, а также берут с нее пример.

«Вот это я понимаю, подчеркнут макияжем лучшие свои черты», — пошутил пользователь соцсети. «Супер! Вот у вас нервы, учусь», — призналась поклонница.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково. Журналистка возмутилась задержкой отправления самолета.