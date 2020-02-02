Поклонники начали отписываться от Собчак после того, как она показала «свое истинное лицо»

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками видео, на котором показала «свое истинное лицо». Поклонники признались, что увиденное их шокировало.
Жена Константина Богомолова опубликовала эмоциональное видео. Собчак измазала лицо и шею, после чего принялась «строить страшные рожи» в камеру.
«Решила всем показать свое истинное лицо!!! Наслаждайтесь!!!» — заявила 38-летняя звезда.
Увиденное отпугнуло подписчиков. Многие после просмотра даже приняли решение отписаться от бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2».
«Пожалуй отпишусь», — написал пользователь соцсети Instagram.
«Ужас ужасный», — заявила подписчица.
Нашлись и те, кто с юмором отреагировал на пост. Некоторые фолловеры написали, что восхищаются уверенностью телеведущей, а также берут с нее пример.
«Вот это я понимаю, подчеркнут макияжем лучшие свои черты», — пошутил пользователь соцсети.
«Супер! Вот у вас нервы, учусь», — призналась поклонница.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ксению Собчак сняли с рейса во Внуково. Журналистка возмутилась задержкой отправления самолета.