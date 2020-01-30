Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак возмутилась задержкой отправления самолета из столицы в Санкт-Петербург и отказалась лететь.

Инцидент произошел в четверг, 30 января. Причиной задержки стало отправление литерного борта (такие рейсы, как правило, перевозят ценный груз или первых лиц государства), из-за чего воздушное пространство на некоторое время было перекрыто. Аналогичные ситуации время от времени возникают и на дорогах.

Тем не менее, Собчак настолько возмутилась необходимостью ожидать вылет, что вовсе отказалась лететь. Остальные пассажиры, вероятно, остались дожидаться «зеленого сигнала» к полету.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Платону, трехлетнему сыну Собчак от брака с актером Максимом Виторганом, очень понравились Мальдивы, где телезвезда отдыхала со своей семьей. Малыш заявил, что не хотел бы возвращаться в Москву.