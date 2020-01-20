Сын Собчак заявил, что хочет всегда жить на Мальдивах

"А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои?!", - интересуется Ксения у подписчиков. Фото: Instagram @xenia_sobchak

"А вы тоже полюбили чужих детей только когда появились свои?!", - интересуется Ксения у подписчиков. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Сын журналистки и телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, трехлетний Платон после отдыха с мамой на Мальдивах заявил, что больше не хочет жить в Москве.

Ксения и её нынешний супруг, режиссер Константин Богомолов отправились отдыхать вместе с Платоном на Мальдивы. Пара, ни в чем себе не отказывая, на две недели улетели на один из самых дорогостоящих курортов мира. Мальчик часто путешествует с мамой и привык к экзотическим и роскошным местам.

Это отмечает и сама Собчак. Так, недавно звезда выложила видео с отдыха, где спрашивает у Платона, где они сейчас находятся. «В лесу», — ответил мальчик. «А где ты хочешь жить? В Москве или здесь, в лесу?», — задала вопрос Ксения. «Здесь», — сказал Платон. «Губа не дура», — смеясь, резюмировала телеведущая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак и Богомолов решили снять для отпуска виллу, стоимостью 1,5 миллиона рублей в сутки.