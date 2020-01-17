Собчак и Богомолов отдыхают на Мальдивах за 1,5 млн рублей за сутки

Собчак и Богомолов отдыхают на Мальдивах за 1,5 млн рублей за сутки
Собчак отдыхает на широкую ногу. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Они снимают коттедж пятизвездочного курорта Soneva.

Об этом стало известно 17 января. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отправились отдыхать на Мальдивы, где снять коттедж стоит полтора миллиона рублей за сутки. На вилле есть бассейн, винный погреб, тренажерный зал и несколько спален.

Судя по всему, супруги не жалеют потраченных денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ксения Собчак поставила мужа на лыжи в Альпах. «Первый раз в жизни стал на лыжи пять дней назад. Чуткий тренер Ксения Собчак творит чудеса», — рассказал театральный режиссёр и поэт в Сети.

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