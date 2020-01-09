Ксения Собчак поставила мужа на лыжи в Альпах

Константин Богомолов, супруг Ксении Собчак, разместил на своей странице в Инстаграме новое видео. На данный момент Ксения Собчак с мужем отдыхают на французском курорте Мерибель в Альпах.

«Первый раз в жизни стал на лыжи пять дней назад. Чуткий тренер Ксения Собчак творит чудеса», — рассказал театральный режиссёр и поэт в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак станет телеведущей Первого канала, на главном федеральном канале страны у звезды появится собственное шоу. Предположительно, первый выпуск передачи, название которой пока неизвестно, будет посвящен скандальному инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попавших в тюрьму за драку в 2018 году.