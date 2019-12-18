У Собчак появится свое шоу на Первом канале

Ксения Собчак станет телеведущей Первого канала, на главном федеральном канале страны у звезды появится собственное шоу.

Предположительно, первый выпуск передачи, название которой пока неизвестно, будет посвящен скандальному инциденту с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, попавших в тюрьму за драку в 2018 году. О собственном телешоу Ксении и планах его развития сообщает проект «Подъем», ссылаясь на источника, близкого к съемкам программы.

«Подъем» отмечает, что переговоры о запуске ток-шоу, — именно в таком формате выйдет передача, — длились несколько месяцев, а старт съемок не единожды переносился.

Напомним, что слухи о сотрудничестве Ксении и Первого канала распространяются уже давно. Так, в сентябре 2019 года gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак предложили стать ведущей «Первого». Однако в дальнейшем эта информация не получила подтверждений.