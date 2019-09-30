Собчак прокомментировала свое сотрудничество с «Первым каналом»

Телеведущая заверила, что у нее нет никаких разногласий с руководством канала.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Слова Ксении Собчак цитирует Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК. Она опровергла слухи о том, что у нее есть разногласия с «Первым каналом» по поводу ее участия в роли ведущей на «Пусть говорят».

Звезда отметила, что съемки некоторых выпусков уже состоялись и она не знает, почему их до сих пор не показали. Задержки, заверила она, никак не связаны с «финансовой плоскостью».

Напоминаем, что есть информация о том, что выпуски с Ксенией Собчак и Дмитрием Борисовым будут сниматься по очереди. Так что скоро зрители смогут увидеть светскую львицу в новом амплуа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СМИ писали: Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Собчак. Режиссер работает в Театре на Малой Бронной, где не могут выплачивать миллионы. Телеведущая же получает 5,4 миллиона рублей в месяц.