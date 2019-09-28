СМИ: Богомолов зарабатывает в 9 раз меньше Собчак

Режиссер работает в Театре на Малой Бронной, где не могут выплачивать миллионы.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Информацией поделилось издание «Комсомольская правда». Согласно данным Forbes, телеведущая Ксения Собчак в месяц зарабатывает 5,4 миллиона рублей – она зарабатывает на своем Instagram, YouTube и других проектах. Константин Богомолов занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Его заработная плата составляет максимум 400 тысяч рублей. Иногда режиссер принимает участие в различных проектах – выпуск книги, режиссура и прочие.

За год Константин Богомолов может заработать около семи миллионов рублей – это примерно в 9 раз меньше, чем доход Ксении Собчак.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Соловьев раскричался, комментируя свадьбу Собчак и Богомолова. Телеведущий заявил, что супруги устроили шоу фриков и ничего иного от них никто не ждал.