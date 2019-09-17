Соловьев раскричался, комментируя свадьбу Собчак и Богомолова

Телеведущий заявил, что супруги устроили шоу фриков и ничего иного от них никто не ждал.

Об этом телеведущий Владимир Соловьев рассказал в эфире шоу «Полный контакт», фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале радиостанции Вести FM. Свое мнение он высказывал довольно эмоционально. Соловьев считает, что Ксения Собчак и ее суженный лишний раз доказали, что они за люди. Телеведущий убежден, что благочестия от них ждать не стоило. Он также назвал больными людей, которые надеялись, что торжество пройдет со вкусом. Соловьев подчеркнул, что супруги – фрики, поэтому ничего кроме «фрик шоу» они устроить не могли.

Напоминаем, что Ксения Собчак и Константин Богомолов действительно удивили россиян. Они приехали в ЗАГС на катафалке, а после невеста танцевала эротический танец под песню Аллегровой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов не считает, что Собчак откровенным танцем оскорбила чувства верующих.