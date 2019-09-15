Милонов не считает, что Собчак откровенным танцем оскорбила чувства верующих

Депутат Госдумы РФ вступился за телеведущую и заверил, что никому не удастся заставить ее чувствовать вину.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. О случившемся с депутатом Госдумы России Виталием Милоновым поговорил URA.RU. Его попросили прокомментировать танец телеведущей Ксении Собчак, который возмутил некоторых православных активистов. Они посчитали, что своим дерзким поступком она «поиздевалась над таинством исповеди». Оскорбленные уже обратились к генеральному прокурору РФ Юрию Чайки, чтобы тот разобрался в случившемся.

Милонов не поддержал возмутившихся. Он уверен, что она не сделала чего-то необычного, чтобы об этом стоило говорить.

«Чего мы хотим добиться? Чтобы Ксении Анатольевне стало стыдно? Это вряд ли случится»,

— убежден народный избранник.

Он также убежден, что телеведущая выбрала себе достойного мужчину, который справится с ее перевоспитанием. Если что, Милонов даже готов дать ему советы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в РПЦ возмущаются венчанием Собчак в храме, где венчался Пушкин.