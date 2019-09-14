В РПЦ возмущаются венчанием Собчак в храме, где венчался Пушкин

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев назвал венчание Ксении Собчак и Константина Богомолова в храме Вознесения Господня выпендрежем. Он опасается, что храм могут снести.

Священнослужитель РПЦ Андрей Кураев считает, что храм Вознесения Господня могут снести после венчания в нем Ксении Собчак. Он назвал это выпендрежем и напомнил, что один храм уже снесли после подобного случая в Нижнем Новгороде.

Венчание Ксении Собчак с Константином Богомоловым состоялось в пятницу, 13 сентября, в храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Именно здесь в 1831 году венчался Александр Пушкин с Натальей Гончаровой.

«Храм, в котором венчался Пушкин, отныне будет славен другим: тут венчалась Ксения Собчак», — написал Кураев в своем Facebook-аккаунте добавив, что ему жаль этот красивый храм.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Собчак и Богомолов обвенчались в Москве.