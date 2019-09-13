Собчак и Богомолов обвенчались в Москве

Собчак и Богомолов обвенчались в Москве
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Instagram xenia_sobchak

Сегодня, 13 сентября, обвенчались российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

До церковного благословения брака новобрачные расписались в одном из ЗАГСов Москвы. К месту росписи будущие супруги прибыли на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

Как сообщает «Московский комсомолец», во время церемонии венок телеведущей держал шоумен Андрей Малахов.

Известно также, что свадьба новобрачным обойдется примерно в 16 млн рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что телеведущая называла традицию красивой, однако религиозностью никогда не отличалась.

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