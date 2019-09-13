Собчак и Богомолов узаконили свой брак

Сегодня, 13 сентября, расписались телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

Церемония бракосочетания прошла в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, куда пара добралась на нестандартном транспорте. К месту влюбленные прибыли на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

На кадрах, опубликованных Пятым каналом, видно, как новобрачные садятся в салон автомобиля, когда их окружают журналисты.

В своем Instagram Ксения Собчак рассказал, что готова к главному дню.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что телеведущая планировала после росписи в ЗАГСе обвенчаться с будущим супругом. Она назвала традицию красивой, однако религиозностью никогда не отличалась. Заявление Ксения Собчак сделала накануне торжества, 12 сентября.