Собчак хочет обвенчаться с Богомоловым после ЗАГСа

Телеведущая никогда не отличалась религиозностью, но назвала традицию очень красивой.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября, в преддверии свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. О свадьбе ходили слухи довольно давно, и они наконец подтвердились – теперь постепенно появляются подробности. Оказывается, телеведущая хочет не просто расписаться, но и отправиться в церковь для венчания. Поклонники удивились, узнав о намерении звезды. Она, отвечая на многочисленные вопросы, отметила, что ей нравится традиция.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти»,

— добавила Собчак.

Напоминаем, что до этого телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, у них в браке родился сын Платон.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Ксения Собчак, комментируя вторую беременность, вспомнила о свадьбах по залету.